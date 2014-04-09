Міжбанк відкрився зростанням долара - 11,95 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 11,6500/11,9500 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія Інтербізнесконсалтинг, котирування по євро-гривні пішли вгору - 16,0710/16,4875 грн/євро.

Ціни на російську валюту знизилися - 0,3258/0,3342,.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3795/97 (вівторок - 1,3743/45).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН,у вівторок, 8 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 11,6000/11,9000, до 12:00 звузився спред до 11,6500/11,8000.

До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,6500/11,8500



