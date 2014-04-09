Хомутиннік: нове керівництво митниці не робить реальних кроків для боротьби з корупцією

"Більшість звернень стосуються митниці. Підприємці та митні брокери скаржаться, що зі зміною влади нічого не змінилося. Основні осередки корупції традиційно на західному кордоні і в Одесі, де, продовжує працювати система збору хабарів.

Читайте такожВ Україні запустять електронну базу автоперевізниківБудемо реагувати оперативно. По-перше, всі скарги бізнесу будуть передані в контролюючі органи для подальшого розслідування, а прізвища корупціонерів в об'єкти громадського контролю. По-друге, будемо вимагати нового керівника митниці відзвітувати, чому з його боку немає ефективних кроків для боротьби з корупцією серед його підлеглих", - написав на своїй сторінці у Facebook глава Комітету з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік.