Яценюк закликав парламент скасувати половину дозвільних процедур

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в рамках реальної боротьби з корупцією в Україні призвав Верховну Раду на сьогоднішньому засіданні проголосувати за законопроекти, що припускають скасування половини дозвільних процедур, що існують на сьогоднішній день.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив в середу, відкриваючи засідання уряду.

«Звертаюся до парламенту й коаліції проголосувати сьогодні скасування 70 дозволів із 143, які передбачені законодавством. Це буде реальний шлях до подолання корупції, - сказав Яценюк. – Сьогодні в парламенті розглядатиметься законопроект про фактично подвійне скорочення різного роду дозвільних документів, зокрема документів, які стосуються звільнення агропромислового комплексу від надвитрат. А це видача різного роду сертифікатів, зокрема сертифікації зерносховищ».

За словами прем'єра, уряд свідомо йде на скорочення повноважень. На думку Яценюка, щоб подолати корупцію, потрібно не лише створювати державні органи, а й займатися реальною дерегуляцією. «Чим менше повноважень у чиновника, тим менше в нього шансів брати хабарі. Чим простіші правила й процедури з видачі дозволів, тим менше необхідності займатися домовленостями й хабарництвом із представниками органів влади», - впевнений прем'єр-міністр.

При цьому він звернувся до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України з проханням продовжити роботу з дерегуляції економіки.

«Треба запозичити досвід, зокрема наших грузинських колег, як із України видавити метастази корупції, які існують до сьогоднішнього дня, - сказав прем'єр-міністр. – Я наполягаю, що корупція існує на середньому й нижньому рівні. І чекає, і дивиться, як розвиватимуться події. А події розвиватимуться лише одним способом – жорстка й реальна боротьба. Досить вже тих, хто купує золоті батони. Ті, хто купує золоті батони, потім повинні кришити батони в місцях не таких далеких» , - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Арсеній Яценюк на момент свого призначення на пост прем'єр-міністра називав боротьбу з корупцією в Україні одним із пріоритетних завдань нового уряду. При цьому, за уточненими даними Міністерства доходів і зборів України, обсяг коштів, який обертається в тіні в Україні за рік, становить близько 280 млрд грн, що значно більше обсягу зібраних за рік податкових надходжень.