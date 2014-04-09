Янукович-молодший і росіяни вимагають від Ахметова понад мільярд гривень

Відповідна ухвала розміщена у держреєстрі судових рішень, повідомляють «Наші гроші».

У повідомленні зазначають, що компанія Олександра Януковича 17 березня подала позов до фірми Ріната Ахметова з вимогою стягнення 94,36 млн грн. Подробиць позову у судовій ухвали не наведено.

На 3 квітня було призначено засідання Арбітражного суду Ростовської області (Росія) за позовом «Сбербанка России» до «Ростовської вугільної компанії», ПАТ «Запоріжсталь» та ще трьох російських компаній. Усі ці фірми пов’язані з групою Ріната Ахметова.

«Сбербанк» вимагає від ахметівських фірм повернути $84,19 млн, що є частиною від кредиту у розмірі 3 млрд руб., виданим «Сбербанком» будівництво шахт «Бистрянська» 1 і 2 потужністю 750 тис тонн коксівного вугілля. Даних про результати розгляду наразі невідомі.

«Ростовська вугільна компанія» вирішила будувати шахти ще у 2005 році. Тоді «Запоріжсталь», якій належить 90% «РУК», належала «Midland Resourсes» Едуарда Шифріна і Алекса Шнайдера, а також групі «Індустріал». У 2011 році пакет «Midland» викупила невідома група російських інвесторів, у 2012 році частку «Індастріалу» придбав «Метінвест» Ахметова».



Ще 10% «РУК» належить фірмі «Паритет» Олександра Міхалєва, брата екс-міністра промисловості Ростовської області Сергія Міхалєва.