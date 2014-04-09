Долар б'є нові рекорди - 12,15 гривень

У середу, 9 квітня, на 12:00 на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 11,9500/12,1500 грн/дол. проти 11,6500/11,9500 грн/дол. на відкритті торгів.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні щодо євро на 12:00 знизилися до 16,4770/16,7590 грн/євро проти 16,0710/16,4875 грн/євро на відкритті торгів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3795/1,3797, змінюючись у достатньо вузькому коридорі.

Щодо російського рубля котирування гривні на 12:00 знизилися до 0,3344/0,3399 грн/рубль проти 0,3258/0,3342 грн/рубль на відкритті торгів. У Росії курс долар-рубль зріс, і на 12:00 встановився на рівні 35.7025 (+0.1885).

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 8 квітня, на момент закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,6500/11,8500 грн/дол., щодо євро – на рівні 16,0450/16,3265 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3277/0,3319 грн/рубль.