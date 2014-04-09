Українська делегація завтра вилітає до Вашингтона на переговори з МВФ

Українська делегація в складі міністра економічного розвитку та торгівлі Павла Шеремети, міністра фінансів Олександра Шлапака і голови Національного банку України Степана Кубіва має намір завтра, 10 квітня, вилетіти до Вашингтона для переговорів із керівництвом Міжнародного валютного фонду.

При цьому, за оптимістичним сценарієм, перший транш кредиту обсягом близько 3 млрд дол. із загальної програми співробітництва обсягом 14-18 млрд дол. може бути наданий нашій країні вже до кінця квітня.

Про це журналістам заявив міністр економрозивитку Павло Шеремета.

«Ми летимо делегацією – голова Мінфіну, голова Нацбанку і я. Завтра вилітаємо», - сказав Шеремета. При цьому він підкреслив, що МВФ не має претензій до України й не висуває додаткових умов для переговорів. «Все йде за планом. Додаткових претензій із боку МВФ немає. Є очікування», - сказав міністр.

Крім того, відповідаючи на запитання про те, коли можна очікувати перший транш кредиту, він відповів: «Перший транш - як і очікували. Кінець квітня – це оптимістичний сценарій», - сказав Шеремета.

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Також Шеремета наголосив, що відсутність прогнозу розвитку економіки України, відкликаного МВФ у зв'язку з кризою й анексією Криму, не можна розглядати як якийсь негативний сигнал. «Це не сигнал. Все йде за планом», - сказав міністр.

Голова Національного банку України Степан Кубів також заявив сьогодні, звертаючись до громадян, які пікетують Нацбанк з вимогою негайно стабілізувати економічну ситуацію в країні, що 10 квітня відбуває до Вашингтона. «Буквально завтра я виїжджаю з місією до Вашингтона, де буде проведено відповідну роботу зі світовими фінансовими структурами. По приїзді я поставлю вас до відома про результати цих переговорів», - сказав він.

МВФ є ключовим кредитором економіки України, співробітництво з яким активно відновилося після трирічної перерви наприкінці лютого цього року з приходом нового Кабінету міністрів Арсенія Яценюка.

27 березня Міжнародний валютний фонд на рівні керівництва місії домовився з українським урядом про програму співробітництва stand-by строком на два роки і з обсягом фінансування 14-18 млрд дол. Загалом програма розблоковує фінансову допомогу від широкого кола фінансових організацій, яка може становити до 27 млрд дол. протягом двох років.

Співробітництво з МВФ для України є критично необхідною умовою для отримання макрофінансової допомоги від США, країн ЄС та Японії, а також можливого виходу України на зовнішні ринки запозичень.

Як зазначав міністр фінансів Олександр Шлапак, перший транш кредиту від МВФ може становити близько 3 млрд дол.

8 квітня Міжнародний валютний фонд відкликав макропрогноз розвитку України у зв'язку з анексією Криму Російською Федерацією й загальною політичною та економічною кризою в країні. При цьому директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард у ході свого виступу в Інституті міжнародних досліджень у Вашингтоні зазначала, що геополітична напруженість є істотним чинником погіршення розвитку світової економіки, і в цьому сенсі ситуація в Україні може значно вплинути на світові макроекономічні процеси.