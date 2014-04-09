Офіційний курс гривні до долара побив черговий рекорд - 11,87

Із 9 квітня курс становить 1187.8416 грн за 100 доларів.

Попередній мінімум був зафіксований 8 квітня і становив 1172.8167 грн за 100 доларів.

Курс гривні щодо євро на 9 квітня встановлений на рівні 1636.1330 грн за 100 євро, щодо російського рубля - 3.3416 за 10 рублів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривні щодня після обіду на поточний робочий день, і він буде діяти до наступного перегляду.

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«Національний банк планує встановлювати та оприлюднювати офіційний курс гривні кожен робочий день після 12:00, - цитує прес-служба директора генерального департаменту грошово-кредитної політики Олену Щербакову. - Це цілком відповідає сучасним міжнародним тенденціям і практиці роботи провідних центральних банків світу».

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти наступного дня після дня їх затвердження.