Moody's знизило рейтинги Києва і Харкова

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило кредитні рейтинги Києва і Харкова в іноземній і національній валюті до рівня “Caa3” з “Caa2” з негативним прогнозом, повідомляється на офіційному сайті агентства.

“Головною причиною зниження рейтингу є погіршення кредитного становища українського уряду, яке раніше привело до погіршення кредитного рейтингу України з “Caa2” до “Caa3”, - йдеться в повідомленні.

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На думку експертів Moody's, обидва українські міста є дуже уразливими перед ризиками на національних ринках і не мають достатньої фіскальної автономії, щоб підтримувати вищий рейтинг.

Також до значних ризиків Moody's відносить нестабільність бюджетних доходів, недостатній рівень ліквідності та валютні ризики, які посилюються різкою девальвацією курсу гривні.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service понизило рейтинг українських державних облігацій до рівня «Caa3» з «Caa2» з негативним прогнозом.

Причинами зниження рейтингу агентство назвало ескалацію політичної кризи в Україні на тлі анексії Криму, важке становище у сфері державних фінансів на тлі зростання цін на газ, а також очікуване зростання державного боргу, який за підсумками 2014 року може скласти до 60% ВВП.