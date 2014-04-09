МВФ оцінює дисбаланс держбюджету України в 60 млрд гривень

Міжнародний валютний фонд оцінив дисбаланс державного бюджету України в 60 млрд грн, повідомив журналістам міністр фінансів Олександр Шлапак.

«МВФ, як експерт, приїхав, подивився, і сказав: у вас тут непорядок, тут і тут. Сказав про те, що у вас 60 млрд грн – дисбаланс. Ліквідовуйте його якимсь чином. І поїхав», - сказав Шлапак.

Разом із тим, міністр зазначив, що така оцінка не є якоюсь додатковою умовою співробітництва України з Фондом. «Якихось додаткових умов (щодо співробітництва - УНІАН) МВФ не виставляє", - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-лютого 2014 року становив 5,279 млрд грн, що в 2,3 раза, або на 2,945 млрд грн, більше дефіциту за підсумками січня-лютого 2013 року в розмірі 2,334 млрд грн.

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27 березня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, що передбачає скорочення дохідної частини бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн до 372,9 млрд грн і скорочення витрат на 23,8 млрд грн до 437,8 млрд грн, при дефіциті бюджету обсягом 68,5 млрд грн.