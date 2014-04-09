Долар на міжбанку зріс до 12,45 грн

У середу, 9 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6500/11,9500, на 12:00 ціни зросли до 11,9500/12,1500. На закриття торгів цінові рівні досягли максимуму 12,1500/12,4500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0710/16,4875, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,4770/16,7590. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 16,7565/17,1765.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3258/0,3342, на 12:00 ціни піднялися до 0,3344/0,3399. На закриття торгів ціни досягли 0,3343/0,3399.

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У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 35,7295 (+0.2155).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3780/1,3805.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 8 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,6500/11,8500 грн/дол., щодо євро - на рівні 16,0450/16,3265 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,3277/0,3319 грн/рубль.