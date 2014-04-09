Голова Нацбанку назвав терміни стабілізації економіки

Ситуація в економіці України зміниться, але на даний час слід запастися терпінням, оскільки ні за два місяці, ні за півроку виправити помилки минулих років неможливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Національного банку України Степан Кубів, звертаючись до громадян, що пікетують будівлю НБУ.

«Крок за кроком ми змінимо країну. Але я прошу на даний момент терпіння і підтримки. За два місяці, за півроку одержати якість від того, що відбувалося за минулі роки, неможливо», – сказав він учасникам мітингу, які вимагали негайної стабілізації економічної ситуації в країні і заявили про свій намір у разі невиконання цієї вимоги через тиждень провести протестні акції в усіх областях України.

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«Я прошу дати можливість працювати. Сьогодні наша третя зустріч. Я відкритий для вас, але я повинен інтелектуально працювати», – сказав Кубів і закликав громадян повірити йому і допомогти в цьому.

Також голова НБУ повідомив, що в поточному місяці перерахував 75% своєї зарплати на потреби армії. «Я вважаю, що це правильно, і я робитиму це й далі», – додав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в Україні має негативну дію на банківську систему. Загальний обсяг депозитів у національній валюті в лютому знизився на 5,1% - до 392 млрд грн, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) - на 5,8%, до 28,5 млрд дол. Одночасно продовжується знецінення національної валюти: станом на 9 квітня вартість долара США на міжбанківському ринку України досягла 12,45 грн/дол.