НБУ після дворічної перерви оновив інформацію про власників банків

Національний банк України (НБУ) після дворічної перерви оновив інформацію про найбільших власників українських банків на своєму офіційному сайті.

Зазначена інформація не актуалізовувалася регулятором з квітня 2012 року, всупереч вимогам чинного законодавства.

В оновленій інформації на сайті регулятора розміщена також структура власності банків у вигляді схеми.

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Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Степан Кубів раніше повідомляв, що побачити реальних власників багатьох банках України є великою проблемою.

Згідно зі статтеюі 68 закону України про “Національний банк України” регулятор повинен розміщувати на офіційному сайті інформацію про власників істотної частини в банках.

Станом на 1 березня 2014 року ліцензію Нацбанку на здійснення банківської діяльності мав 181 банк, зокрема один - ліцензію санаційного банку.