Шлапак уповноважений підписати угоду про гарантії запозичення зі США

Текст розпорядження опублікований на сайті в.о. Президента України.

"Уповноважити міністра фінансів України Шлапака Олександра Віталійовича підписати угоду про гарантії запозичення між Україною і Сполученими Штатами Америки", - йдеться в розпорядженні №578/2014.

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Також Турчинов постановив затвердити директиви міністра фінансів України для участі у переговорах з США щодо укладення угоди про гарантії запозичення між Україною і США.