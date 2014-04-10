Шлапак уповноважений підписати угоду про гарантії запозичення зі США
00:37, 10 квітня 2014Фінанси
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Виконуючий обов'язки Президента України Олександр Турчинов уповноважив міністра фінансів України Олександра Шлапака підписати угоду про гарантії запозичення між Україною і США.
Шлапак уповноважений підписати угоду про гарантії запозичення з США / uacrisis.org
Текст розпорядження опублікований на сайті в.о. Президента України.
"Уповноважити міністра фінансів України Шлапака Олександра Віталійовича підписати угоду про гарантії запозичення між Україною і Сполученими Штатами Америки", - йдеться в розпорядженні №578/2014.
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Також Турчинов постановив затвердити директиви міністра фінансів України для участі у переговорах з США щодо укладення угоди про гарантії запозичення між Україною і США.
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