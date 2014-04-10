Питання фінансового забезпечення Криму розкололо уряд Росії - ЗМІ

До липня уряд Росії має визначити основні параметри бюджету на 2015-2017 рр. Дискусія звелася до питання, змінювати бюджетне правило, збільшуючи державні витрати, або ні, пишуть "Ведомости".

Бюджетне правило обмежує нафтогазові витрати. За зміну бюджетного правила виступають перший заступник голови уряду Ігор Шувалов і Мінекономрозвитку.

Шувалов пояснює необхідність коригування правила додатковими витратами на утримання і розвиток Криму в 2015-2020 рр., розповідає федеральний чиновник. Мінфін пропонує профінансувати розвиток Криму в 2015-2020 рр. за рахунок скорочення інших витрат, у тому числі державних програм. Шувалов проти, знає співрозмовник «Ведомостей»: доведеться відмовлятися від деяких соціальних зобов'язань та важливих інфраструктурних проектів, а це вкрай небажано.

Шувалов пропонує врахувати в бюджетному правилі зростання населення Росії за рахунок Криму - з 143 млн до 145 млн чоловік, розповідає федеральний чиновник і підтверджує співробітник Мінфіну. Отже, видатки бюджету можна збільшити приблизно на 250 млрд руб. в рік - повинно вистачити на Крим і Севастополь, розповідає федеральний чиновник. Попередньо видатки бюджету на програму розвитку Криму і Севастополя оцінюються в 1 трлн руб. Представник Мінрегіону (розробник програми) каже, що перші розрахунки будуть лише наступного тижня. Незрозуміло, як у бюджетному правилі врахувати приріст населення, здивований співробітник Мінфіну.

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Мінекономрозвитку пропонує враховувати в бюджетному правилі не тільки ціни на нафту, але й інші макроекономічні параметри. Наприклад, відтік капіталу.

Пропозиція не означає, що повинна бути якась жорстка залежність між правилом і відтоком, - суть у тому, що економічну політику треба міняти, якщо змінюються економічні умови, пояснює заступник міністра економрозвитку Андрій Клепач.

Мінекономрозвитку пропонує пом'якшити бюджетне правило, збільшивши з 2015 р. дефіцит з 1% ВВП до 1,5%, говорить Клепач. У 2014 р. треба використовувати частину додаткових нафтогазових доходів, буде близько 1 трлн руб. і виділити 200 млрд з фонду національного добробуту (ФНБ) на докапіталізацію через Зовнішекономбанк банків і фінансове оздоровлення компаній, вважає він.

Змінювати бюджетне правило, порушувати стійкість бюджетної системи не можна, категоричний високопоставлений чиновник Мінфіну, витрати на Крим потрібно профінансувати за рахунок оптимізації інших державних програм, а на 2015 р. є резерв в 80 млрд руб. нерозподілених видатків.

Сьогодні зміна бюджетного правила буде обговорюватися у помічника президента Андрія Білоусова, Мінфін ще раз скаже про неприпустимість змін, повідомив інший співробітник Мінфіну.