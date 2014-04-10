Нелегітимна кримська влада пред'явила вимоги бізнесу

Кримська влада вимагає від підприємств торгівлі та сфери послуг при перерахунку цін в рублі використовувати курс не вище 3,1 рубля за гривню, передає сайт "Новини Криму".

Про це повідомили у прес-службі Ради міністрів Криму.

Нагадаємо, гривня продовжить ходити на території Криму нарівні з російським рублем до 2016 р. Курс української нацвалюти зафіксований на рівні 3,8 руб. за гривню.

«Рішення було прийнято з метою забезпечення задоволення споживчого попиту, доступність товарів і послуг для населення та у зв'язку зі зміцненням курсу російського рубля по відношенню до української гривні», - відзначили в прес-службі Радміну.

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Крім того, влада республіки зобов'язала Міністерство економічного розвитку і торгівлі Республіки Крим щотижня вносити Раді міністрів пропозиції щодо зміни коефіцієнта перерахунку цін, тарифів з української гривні на російський рубль.

Контроль за виконанням даної постанови покладено на першого заступника Голови Радміну Рустама Темиргалієва.