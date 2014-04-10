Реформи допоможуть економічному зростанню в Україні - Світовий банк

Структурні реформи сприятимуть економічному зростанню в Україні, вважає віце-президент Світового банку по регіону Європи та Центральної Азії Лаура Так.

Вона зазначила, що "Україна переживає макроекономічну кризу". "Країні потрібно проводити структурні реформи, скорочувати дефіцит бюджету і обсяг держборгу", - сказала Лаура Так на брифінгу для журналістів. Віце-президент СБ особливо наголосила, що затягування з проведенням реформ спровокувало економічну кризу в Україні, пише ИТАР-ТАСС.

"Україна переживає економічну кризу, - сказала Лаура Так. - Ще до останніх подій зростання був дуже повільним. Для підтримки стійкості економіки необхідні великі реформи. Не думаю, що без них можна вийти на стійкий ґрунт". "Ми також готуємо заходи бюджетної підтримки, - сказала фахівець. - Поки мова йде про 1 млрд доларів, за умови наявності програми реформ. З термінами та структурою цього проекту ми поки точно не визначилися. Загалом, передбачається швидкий початковий етап фінансової підтримки, а потім серія" подальших кроків.

Лаура Так нагадала, що згідно з прогнозом СБ, зростання ВВП України в цьому році скоротиться до мінус 3%. Разом з тим, у 2015 році експерти СБ очікують зростання ВВП у 3% за рахунок посилення підприємницької активності. "Реформи можуть бути болючими в короткостроковий період. Разом з тим вони необхідні для забезпечення стабільного зростання".- продовжила Так. Вона особливо зазначила, що "нестабільність у відносинах між Росією й Україною впливає на весь східно-європейський регіон у цілому".

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На необхідність термінових реформ також вказав директор СБ по Білорусі, Молдові та Україні Цимяо Фань. "Важливо наголосити, що нинішня криза - результат відстрочок у проведенні реформ, - сказав він. - По-друге, це не МВФ і СБ вимагають здійснення програми реформ. Це урядова програма. І на даний момент, як мені видається, в України немає ніякого іншого вибору. По-третє, програма МВФ і підтримка СБ насправді допоможуть Україні пом'якшити деякі з негативних наслідків цих реформ".

Вона зазначила, що Світовий банк виділить Україні в 2014 році 3 млрд доларів на проведення реформ. На думку експертів СБ, структурні зміни в енергетичному секторі, дерегулювання економіки, реформа публічного сектору пошлють чіткий сигнал суспільству та інвесторам про серйозний намір влади боротися з корупцією.