Долар на міжбанку злетів до 12,50 грн

У четвер, 10 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 12,0000/12,5000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні також пішли вгору - до 16,6200/17,3150.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,3375/0,3516.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,3852/54 (середа - 1,3795/97).

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 9 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6500/11,9500, на 12:00 ціни зросли до 11,9500/12,1500. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму 12,1500/12,4500.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0710/16,4875, до 12:00 ціни пішли вгору до 16,4770/16,7590. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 16,7565/17,1765.

Нацбанк у середу на ринок не виходив.