Країни G7 сьогодні обговорять вплив подій в Україні на світову економіку - ЗМІ
Дискусії пройдуть у Вашингтоні.
Міністри фінансів країн G7 у четвер обговорять українське питання. Дискусії з цього приводу пройдуть у Вашингтоні. Обговорення подій в Україні буде проміжним етапом перед запланованою на листопад нарадою глав фінансових відомств країн, що входять до «Великої двадцятки».
Як пише Reuters з посиланням на джерела у Вашингтоні, анонсована для обговорення тема - українська криза та її вплив на світову економіку, передає Радіо Свобода.
Раніше лідери G7 промислово розвинених держав вирішили зупинити участь у форматі «Групи восьми» з Росією доти, поки Москва не змінить курс щодо України.
До складу G7 входять США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія і Канада.
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Як повідомляв УНІАН, США призупинили ряд спільних проектів з Росією в рамках двосторонньої президентської комісії. Фінансування, виділене на цю діяльність, буде використано в пакеті допомоги США Україні.
Кошти підуть на підтримку економічних реформ в Україні, включаючи боротьбу з корупцією та повернення викрадених активів.