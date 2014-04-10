Вкладникам проблемних банків із Криму доведеться їхати за своїми грошима на материк

У зв'язку з останніми подіями, які відбуваються у Криму, банки - агенти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб припиняють свою діяльність на території Кримського півострова з 15 квітня 2014 року, повідомляється на сайті фонду.

Як уточнили УНІАН у Фонді гарантування, йдеться про підрозділи банків «Хрещатик» і «УкрсибБанк», через які на даний час здійснюються виплати вкладникам проблемних банків.

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За інформацією фонду, до 15 квітня вкладники неплатоспроможних банків, які одержують свої кошти через установи банків-агентів, можуть звернутися в одне з працюючих відділень для отримання коштів, а після цієї дати — в будь-яке відділення банків в інших регіонах України.

Як повідомляв УНІАН, з початку поточного року фонд ввів тимчасову адміністрацію у п'яти банках - «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк» і «Даніель». Також фонд продовжує виплачувати відшкодування вкладникам ліквідовуваних банків «Таврика» і «Ерде Банк».