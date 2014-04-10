Долар встановив рекорд у 13 гривень, а євро пробив позначку в 18

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,0000/12,5000, на 12:00 ціни зросли до 12,4000/13,0000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,6200/17,3150, на 12:00 ціни пішли вгору до 17,1845/18,0225.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3375/0,3516, на 12:00 ціни піднялися до 0,3486/0,3612. У Росії курс долар-рубль упав і на 12:00 встановився на рівні 35,5325 (-0.1875).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3795/97, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 9 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6500/11,9500, на 12:00 ціни зросли до 11,9500/12,1500. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму 12,1500/12,4500.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0710/16,4875, до 12:00 ціни пішли вгору до 16,4770/16,7590. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 16,7565/17,1765.

Нацбанк у середу на ринок не виходив.