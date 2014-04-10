Росія в пошуках фінансів для Криму збирається створити на півострові гральну зону

Створення в Криму гральної зони обговорюється в уряді РФ з кінця березня. Але це не допоможе економіці республіки, вважає Мінфін. Про це пише «Коммерсантъ» з посиланням на главу Мінфіну Антона Сілуанова.

Про можливості появи в Криму гральної зони першим заявив самозванець - прем'єр-міністр республіки Сергій Аксьонов. Опрацювати питання гральної зони в Криму міністерствам було доручено 24 березня на нараді у прем'єра РФ Дмитра Медведєва.

Для гральної зони може бути обрано місце в "необжитом районі", якщо уряд прийде до висновку, що це допоможе розвитку Криму.

Читайте такожПитання фінансового забезпечення Криму розколов уряд Росії - ЗМІВ Росії вже є чотири такі зони, але через майже п'ять років після свого створення вони практично не функціонують. Вони почали діяти з 1 липня 2009 року одночасно з забороною на всій решті території країни азартних ігор, крім букмекерських контор і тоталізаторів, при цьому до теперішнього часу на території цих зон діяльність з організації та проведення азартних ігор «фактично не здійснюється».