Янукович і члени колишнього уряду "відмили" 77,2 млрд гривень - Держфінмоніторинг

Державна служба фінансового моніторингу України за результатами розслідування фактів відмивання грошей, одержаних від корупційних дій екс-президента України, колишнього уряду і пов'язаних з ними осіб, у березні поточного року направила до правоохоронних органыв 126 матеріалів на 77,2 млрд грн, повідомляється на сайті відомства.

Держфінмоніторинг повідомив, що з 1 березня по 1 квітня поточного року концентрувався на розслідуванні фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна колишнім президентом України, його близькими, а також посадовцями колишнього уряду і зв'язаними з ними особами.

«За результатами проведених розслідувань у березні до правоохоронних органів направлено 126 матеріалів, згідно з якими сума операцій, що підозрюються в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, становить 77,2 млрд грн», - йдеться в повідомленні. За результатами вжитих заходів Держфінмоніторинг у березні поточного року виявив на території України рахунки 67 фізичних осіб і заблокував кошти, при цьому загальна сума заблокованих коштів становить 2,2 млрд грн.

Зокрема, заблоковано коштии на банківських рахунках на суму 261,1 млн. грн, 15 млн. дол., 2,6 млн. євро і 0,4 млн. російських рублів, дорогоцінні метали (золото і срібло) загальною вартістю 3 млн. грн, а також акції загальною вартістю 1,1 млрд грн. Крім цього, на банківських рахунках 7 юридичних осіб, пов'язаних з вищезазначеними фізособами, заблоковано кошти на загальну суму 630,9 млн. грн.

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Також Держфінмоніторинг повідомив про проведення фінансових розслідувань щодо осіб, причетних до організації умисного масового вбивства людей і сепаратистської діяльності на території України.

Під час проведення розслідувань Держфінмоніторинг координує свою діяльність з Генеральною прокуратурою, Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством доходів і зборів і Національним банком України.

Також повідомляється, що проводиться пошук активів за кордоном, у рамках якого Держфінмоніторинг направив запити в підрозділи фінансових розвідок 136 країн світу для встановлення і подальшого блокування банківських рахунків, корпоративних прав, цінних паперів та інших прав вимоги, рухомого, нерухомого майна й інших активів.

Держфінмоніторинг наголошує, що зазначені розслідування проводяться з безпрецедентної підтримки іноземних партнерів, особливо з боку підрозділів фінрозвідки і правоохоронних органів США та Великої Британії.

Одночасно Держфінмоніторинг спільно з Національним банком України вживає заходів щодо припинення діяльності так званих центрів конвертацій і незаконного виведення валютних коштів за межі України.

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками Федерації роботодавців України, обсяг хабарів, які український бізнес був змушений виплачувати чиновникам, досягнув 160 млрд грн на рік.

У березні поточного року голова НБУ Степан Кубів заявив, що в Україні працювало близько 10 банків - центрів конвертацій, оборот готівки в яких за минулий рік становив 146 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) — центральний орган виконавчої влади при Кабінеті міністрів, створений у 2003 році для реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або для фінансування тероризму.