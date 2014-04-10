В Україні викрили 14 "пралень", що відмили 140 млрд гривень з бюджету

Правоохоронні органи спільно зі Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ і Національним банком України виявили 14 фінансових установ, через які було відмито 140 млрд грн державних і бюджетних коштів, повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

Читайте такожЯнукович-молодший і росіяни вимагають від Ахметова понад мільярд гривень

«За всю історію України правоохоронні органи не стикалися з таким масштабом зловживань і порушень у фінансовій і економічній сферах, як ми побачили на прикладах діяльності окремих посадовців. Це була чітка ієрархічна структура злочинної організації, яка починалася з владних структур, де продумувалися різні схеми для відмивання державних коштів через так звані «пральні банки» і «податкові ями», - наводяться в повідомленні слова першого заступника генерального прокурора Миколи Голомши.

За його словами, сьогодні ГПУ проводить активну роботу із документування цих злочинів.

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками Федерації роботодавців України, обсяг хабарів, які український бізнес був вимушений виплачувати чиновникам, досяг 160 млрд грн на рік.

У березні цього року голова НБУ Степан Кубів заявив, що в Україні працювало близько 10 банків – конвертаційних центрів, обіг готівки за якими минулого року становив 146 млрд грн.

За інформацією Держфінмоніторингу, в результаті проведеного розслідування фактів відмивання грошей, одержаних від корупційних дій екс-президента України, колишнього уряду і пов'язаних із ними осіб, у березні цього року служба направила до правоохоронних органів 126 матеріалів на 77,2 млрд грн. Також у рамках цього розслідування Держфінмоніторинг виявив на території України рахунки 67 фізичних осіб і заблокував кошти на загальну суму 2,2 млрд грн.