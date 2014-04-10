Кубів вилетів до Вашингтона на щорічні збори МВФ і Світового банку

Українська делегація на чолі з головою Національного банку України 10 квітня відбула до Вашингтона (США) для участі у весняних щорічних зборах Міжнародного валютного фонду і Світового банку, повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, офіційний візит української делегації проходитиме з 10 по 14 квітня 2014 року.

"Головна мета візиту - проведення робочих консультацій щодо початку реформ в Україні, зокрема, в монетарній і валютно-курсовій політиці, надання нашій державі фінансової підтримки в рамках програми stand-by", - говориться в повідомленні регулятора.

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За інформацією Нацбанку, під час офіційного візиту до США українська делегація візьме участь в засіданнях регіональних груп МВФ і Світового банку, до яких входить Україна, і в пленарному засіданні Міжнародного валютно-фінансового комітету.

«Планується, що у Вашингтоні відбудуться також зустрічі з представниками української діаспори, провідних американських корпорацій, бізнес-асоціацій та іншими особами, зацікавленими в інвестуванні до України», - говориться в повідомленні.

Крім того, згідно з повідомленням, сторони планують обговорити питання стану і перспектив розвитку торговельно-економічних відносин між Україною і США, а також створення нових спільних інвестиційних проектів.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація у складі міністра економічного розвитку і торгівлі Павла Шеремети, міністра фінансів Олександра Шлапака і голови Національного банку України Степана Кубіва зібралася до Вашингтона для переговорів з керівництвом Міжнародного валютного фонду.

27 березня Міжнародний валютний фонд на рівні керівництва місії домовився з українським урядом щодо програми співпраці stand-by строком на два роки і з обсягом фінансування 14-18 млрд дол. В цілому програма розблоковує фінансову допомогу від широкого кола фінансових організацій, яка може становити до 27 млрд дол. упродовж двох років.

Україна розраховує одержати від міжнародних кредиторів і донорів за підсумками 2014 року 13 млрд доларів. Більш як половина цієї суми припадає на Міжнародний валютний фонд.