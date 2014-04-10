Офіційний курс гривні до долара обвалився до нового мінімуму - 12,61

13:59, 10 квітня 2014
Фінанси
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Офіційний курс гривні до долара, встановлений Національним банком України знизився до нового рекордного значення.

Нацбанк продолжает понижать курс гривни

Із 10 квітня курс становить 1261.7898 за 100 доларів.

Попередній мінімум був зафіксований 9 квітня і становив 1187.8416 грн за 100 доларів.

Курс гривні до євро на 10 квітня встановлений на рівні 1740.5129 грн за 100 євро, до російського рубля - 3.5296 за 10 рублів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривні щодня після обіду на поточний робочий день, і він буде діяти до наступного перегляду.

«Національний банк планує встановлювати та оприлюднювати офіційний курс гривні кожен робочий день після 12:00, - цитує прес-служба директора генерального департаменту грошово-кредитної політики Олену Щербакову. - Це цілком відповідає сучасним міжнародним тенденціям і практиці роботи провідних центральних банків світу».

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Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти наступного дня після дня їх затвердження.

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