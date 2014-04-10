Офіційний курс гривні до долара обвалився до нового мінімуму - 12,61

Із 10 квітня курс становить 1261.7898 за 100 доларів.

Попередній мінімум був зафіксований 9 квітня і становив 1187.8416 грн за 100 доларів.

Курс гривні до євро на 10 квітня встановлений на рівні 1740.5129 грн за 100 євро, до російського рубля - 3.5296 за 10 рублів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривні щодня після обіду на поточний робочий день, і він буде діяти до наступного перегляду.

«Національний банк планує встановлювати та оприлюднювати офіційний курс гривні кожен робочий день після 12:00, - цитує прес-служба директора генерального департаменту грошово-кредитної політики Олену Щербакову. - Це цілком відповідає сучасним міжнародним тенденціям і практиці роботи провідних центральних банків світу».

Читайте такожКубів вилетів до Вашингтона на щорічні збори МВФ і Світового банку

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти наступного дня після дня їх затвердження.