Яценюк розповів депутатам, які закони потрібно приймати негайно

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв'ю журналістам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк після наради з представниками коаліцій і керівництвом парламенту.

Він зазначив: "Ми звертаємося до парламенту невідкладно проголосувати за цей законопроект за основу і в цілому без доповнень, які дозволяють обійти сферу державних закупівель".

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Яценюк підкреслив, що уряд наполягає на необхідності розгляду і прийняття парламентом внесення змін до Митного і Податкового кодексів, якими передбачається зменшення ставки оподаткування ліків для того, щоб терміново дати можливість розмитнювати ліки і поставляти їх споживачам. За словами, уряд також просить невідкладно розглянути цей законопроект і прийняти його.

Яценюк підкреслив також необхідність невідкладного розгляду і голосування за законопроекти, які дозволять підписати угоду з міжнародними фінансовими організаціями про кредитування".

Він також підкреслив, що "третій блок питань - безвізовий режим з Європейським Союзом.

"Уряд розробив всі закони і передав до парламенту, які необхідні для введення другої стадії безвізового режиму", - зазначив Яценюк.

Він зазначив, що уряд просить всі фракції, незалежно від політичної орієнтації "сьогодні прийняти пакет із трьох законів: держзакупівлі - раз, зміни у Податкове та Митне законодавство, в тому числі і щодо зниження ПДВ на ліки - два, і перехід до другого пакету безвізового режиму - три".

Яценюк сказав, що нібито "наші політичні опоненти погодилися підтримати низку законопроектів, але зараз побачимо конкретні результати голосування".

Яценюк підкреслив, що зараз мова йде про відповідальність коаліції, про те, як вони продемонструють курс на європейську інтеграцію і на фінансову стабілізацію ситуації в Україні.

За його словами, опозиція повинна чітко сказати, вона за безвізовий режим чи ні.

