Рада з другої спроби прийняла закон про держзакупівлі

Верховна Рада України ухвалила урядовий закон про здійснення державних закупівель (№4587).

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття його за основу та в цілому проголосували 226 із 290, зареєстрованих у сесійній залі, зокрема, від Партії регіонів — 0.

Закон був ухвалений з другої спроби – спочатку ВР не підтримала документ: за прийняття його за основу та і цілому проголосували 222 народних депутатів із 291, зареєстрованого у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, законом передбачається скоротити перелік випадків, на які не поширюється дія закону (з 44 до 10 випадків) з метою запобігання безконтрольному використанню державних коштів, прозорості та відкритості сфери державних закупівель; визначити поняття замовників згідно з принципами Директив ЄС; адаптувати процедури закупівлі в одного учасника, згідно з практикою застосування подібної процедури в Європейських країнах; скоротити перелік підстав для застосування неконкурентної процедури з метою зменшення випадків її застосування.

Крім того, законом передбачається скасувати необхідність розміщення інформації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель, залишивши при цьому обов’язковість оприлюднення цієї інформації на веб-порталі Уповноваженого органу з метою спрощення доступності, розміщення інформації про державні закупівлі, економії бюджетних коштів, що витрачаються на опублікування такої інформації та забезпечення прозорості доступу до інформації про державні закупівлі.

Також передбачається оприлюднення річних планів на веб-порталі Уповноваженого органу без зобов’язання їх надіслання Мінекономрозвитку з метою забезпечення економії державних коштів та спрощення доступу громадськості до інформації про заплановані державні закупівлі; надається можливість замовникам застосовувати електронні засоби під час застосування процедур закупівель, визначених статтею 12 закону.

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Водночас, зазначається, що за результатами розгляду проекту закону на засіданні уряду 25 березня 2014 року було враховано пропозиції Мін’юсту щодо визначення поняття замовник, доповнення умов застосування переговорної процедури стосовно закупівлі юридичних послуг та пропозицій Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики Тетяни Чорновол щодо недопущення до участі у торгах юридичних осіб, що зареєстровані в офшорних зонах, та щодо скорочення строків проведення процедур закупівлі.

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Як зазначив у своєму виступі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, звертаючись до депутатів із проханням підтримати цей закон, його прийняття означатиме, що "ліки не будуть купувати в чотири рази дорожче, ніж купують, що не будуть наживатися на дитячому харчуванні, що в системі "Нафтогаз України" не будуть купувати на 400% дорожче те, що сьогодні вартує..., і що всі державні компанії, які підпадуть під дію цього закону, будуть прозоро публікувати інформацію і виключно на конкурентних умовах закуповувати будь-які товари і послуги". Яценюк також запропонував технічно доопрацювати його стосовно спеціальних товарів та послуг.

