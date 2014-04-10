Долар на міжбанку досяг рекордних 13,20 грн, євро - 18,30

У четвер, 10 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися на 12,9000/13,2000 грн/дол. проти 12,4000/13,0000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на закриття торгів знизилися до 17,8855/18,3075 грн/євро проти 17,1845/18,0225 грн/євро на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3835/1,3875.

Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів встановилися на рівні 0,3543/0,3655 грн/рубль проти 0,3486/0,3612 грн/рубль, на 12:00. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торів склав 35,4555 (-0,2645).

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 9 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 12,1500/12,4500 грн/дол., щодо євро - 16,7565/17,1765 грн/євро, щодо російського рубля - 0,3343/0,3399 грн/рубль.