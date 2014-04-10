Україна в травні зможе отримати перші $500 млн від Світового банку

Україна зможе одержати на цілі економічного розвитку перші 500 млн. дол. від Світового банку в травні, що стане першим траншем кредиту на загальну суму 1,5 млрд дол., повідомила прес-служба міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Рада директорів Світового банку може розглянути і схвалити першу позику на політику розвитку в травні 2014 року, що дасть змогу підписати угоду про позику між Україною і МБРР і одержати до бюджету кошти в сумі 500 млн. дол. у травні цього року», - йдеться в повідомленні.

Решта два транші по 500 млн. дол. Україна зможе одержати в жовтні 2014-го і січні-лютому 2015 року.

Кошти будуть виділені в рамках програми запозичень на політику розвитку (ЗПР) для стабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні, підтримка стратегічних реформ і фінансування державного бюджету.

При цьому для отримання грошей українська влада повинна забезпечити виконання попередніх умов для реформування економіки згідно з проектом стратегічних та інституційних реформ, узгоджених зі Світовим банком.

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня Світовий банк оприлюднив заяву, в якій повідомлялося про готовність банку надати Україні в 2014 році 3 млрд дол. в рамках надання фінансової допомоги для підтримки здійснення реформ в країні. Допомога надаватиметься в рамках системних (1 млрд дол.) та інвестиційних (1,2 млрд дол.) проектів Міжнародного банку реконструкції і розвитку, фінансування Міжнародною фінансовою корпорацією програм підтримки банківського сектору, агробізнесу, інфраструктури та інших галузей української економіки (близько 400 млн. дол. США) і надання технічної і консультативної підтримки.

Довідка УНІАН. Група Світового банку реалізовує в Україні програму надання кредитних коштів і гарантій на загальну суму 3,7 млрд. дол. США. Основне завдання вкладень - поліпшення надання базових державних послуг у таких сферах, як водопостачання, каналізація, енергопостачання і дорожнє господарство, а також надання підтримки приватному сектору.

