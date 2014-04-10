МВФ обіцяє остаточно затвердити кредит Україні наприкінці квітня

Рада директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду планує розглянути і остаточно затвердити дворічну програму кредитування економіки України в обсягу близько 14-18 млрд дол. наприкінці квітня – початку травня.

Про це на брифінгу у Вашингтоні заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард.

«Ми досягли угоди на рівні місії приблизно 10 днів тому. Рада директорів вже збиралася з цього приводу. Ми сподіваємося, що влада (України - УНІАН) виконає всі необхідні умови. І ми ще раз проглянемо програму і подамо її на розгляд Ради директорів наприкінці квітня – на самому початку травня», - сказала Лагард.

Вона висловила упевненість, що програма буде схвалена і виконана. «Ми не починаємо переговорів, якщо бачимо небезпеку провалу або невиконання програм. Ми працюємо з владою, ми бачимо зацікавленість, і ми не допускаємо думки про провал програми», - сказала глава МВФ.

При цьому вона наголосила, що головною метою будь-якої програми співпраці є допомога країні в подоланні труднощів. «І головне, наше завдання - допомогти країні так, щоб вона могла фінансувати себе самостійно і потім працювати без допомоги МВФ, - сказала Лагард, відзначивши, що така допомога передбачає і підвищення платоспроможності України. - Ми говоримо про програму в 14-18 млрд дол. Це достатні кошти для того, щоб виконати фінансові зобов'язання перед будь-яким кредитором».

Сьогодні, 10 квітня, до Вашингтона на переговори з керівництвом МВФ вилетіли міністр фінансів Олександр Шлапак, міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета і голова НБУ Степан Кубів. Як відзначав напередодні міністр фінансів, Україна розраховує підписати програму співпраці з Фондом в кінці квітня. У свою чергу міністр економіки відзначав, що до кінця квітня Україна може одержати вже перший транш кредитування, який може становити до 3 млрд дол.

27 березня Міжнародний валютний фонд на рівні керівництва місії домовився з українським урядом про програму співпраці stand-by строком на два роки і з обсягом фінансування 14-18 млрд дол. У цілому програма розблоковує фінансову допомогу від широкого кола фінансових організацій, яка може становити до 27 млрд дол. упродовж двох років.

Співпраця з МВФ для України є критично необхідною умовою для одержання макрофінансової допомоги від США, країн ЄС і Японії, а також можливого виходу України на зовнішні ринки запозичень.