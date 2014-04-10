Нацбанк створив департамент стратегії та реформування банківської системи
Національний банк України створив департамент стратегії та реформування банківської системи під керівництвом Владислава Рашкована, повідомляється на сайті регулятора.
За інформацією Нацбанку, основними функціями департаменту будуть розробка і контроль за виконанням стратегічних планів, моніторинг проектів регулятора, а також комунікації з банками, банківськими асоціаціями та міжнародними організаціями.
Як повідомляється, керівник департаменту Владислав Рашкован останні вісім років працював в одній з провідних міжнародних фінансових організацій, в т.ч. чотири роки - на посаді фінансового директора, а також керував банківським комітетом в Американській торговельній палаті. З 8 квітня Владислав Рашкован увійшов до складу правління НБУ.
«Банківська система України не мала чіткого і системного вектора розвитку. Такий стан справ необхідно змінювати, особливо з огляду на стрімку глобалізацію фінансових ринків, поява нових фінансових інструментів і технологій, зростання чисельності небанківських гравців на ринку і зміна поведінки, досвіду та очікувань клієнтів банківської системи», - наводяться в повідомленні слова Рашкована.
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Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Верховна Рада звільнила Ігоря Соркіна, який обіймав посаду голови НБУ трохи більше року, і призначила на цю посаду народного депутата від «Батьківщини», заступник голови парламентського комітету з фінансів і банківської діяльності Степана Кубіва.
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Наприкінці березня глава НБУ Кубів повідомив про призначення Володимира Кротюка на посаду першого заступника голови НБУ, і сказав, що кадрові перестановки будуть продовжені.