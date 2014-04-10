Нацбанк створив департамент стратегії та реформування банківської системи

За інформацією Нацбанку, основними функціями департаменту будуть розробка і контроль за виконанням стратегічних планів, моніторинг проектів регулятора, а також комунікації з банками, банківськими асоціаціями та міжнародними організаціями.

Як повідомляється, керівник департаменту Владислав Рашкован останні вісім років працював в одній з провідних міжнародних фінансових організацій, в т.ч. чотири роки - на посаді фінансового директора, а також керував банківським комітетом в Американській торговельній палаті. З 8 квітня Владислав Рашкован увійшов до складу правління НБУ.

«Банківська система України не мала чіткого і системного вектора розвитку. Такий стан справ необхідно змінювати, особливо з огляду на стрімку глобалізацію фінансових ринків, поява нових фінансових інструментів і технологій, зростання чисельності небанківських гравців на ринку і зміна поведінки, досвіду та очікувань клієнтів банківської системи», - наводяться в повідомленні слова Рашкована.

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Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Верховна Рада звільнила Ігоря Соркіна, який обіймав посаду голови НБУ трохи більше року, і призначила на цю посаду народного депутата від «Батьківщини», заступник голови парламентського комітету з фінансів і банківської діяльності Степана Кубіва.

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Наприкінці березня глава НБУ Кубів повідомив про призначення Володимира Кротюка на посаду першого заступника голови НБУ, і сказав, що кадрові перестановки будуть продовжені.