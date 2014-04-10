Аналітики прогнозують Росії верхівковий державний переворот

В Росії в перспективі 3 років можливий верхівковий державний переворот, в основі якого буде економічний фактор.

Такий прогноз дають експерти аналітичної групи "Da Vinci AG".

Аналітики відзначають, що ймовірність такого сценарію 20% у разі збереження поточної політики Заходу щодо Кремля і дії «помірних» економічних санкцій.

Ситуація в країні призведе в майбутньому до наростання невдоволення у політичних еліт РФ, частина яких буде виключатися з процесу участі у вигідних проектах, а також потрапить під дію міжнародних санкцій, введених у відповідь на окупацію АРК, прогнозують в "Da Vinci AG".

За оцінками експертів, у найближчі 1,5-2 року відбудеться черговий етап збільшення економічного дисбалансу у сфері прибутковості домогосподарств на території РФ. Це сформує ще більший розрив між бідними і багатими.

Зокрема, чисельність населення з доходами нижче прожиткового мінімуму в Росії, за даними Росстату, збільшилася в 2013 році на 300 тисяч, склавши 15,9 мільйона осіб (11,1% від усього населення). Для порівняння у 2012 році бідняки становили 10,9% населення.

За оцінками експертів, в Росії продовжиться зниження зростання ВВП і посилиться відтік капіталу. Вже в 2014 році зростання ВВП Росії, за розрахунками глави Мінекономрозвитку РФ Олексія Улюкаєва, може знизитися і скласти 1,8-1,9%. Падіння інвестицій впливає як на зовнішніх, так і внутрішніх інвесторів. В результаті спостерігається зростання відтоку капіталу.

За підрахунками МЕР РФ, відтік капіталу в першому кварталі 2014 року оцінюється вже в 60 млрд доларів. Для порівняння за весь 2013 рік відтік капіталу склав 62,7 млрд дол. Якщо відтік капіталу в 2014 році складе 100 млрд доларів, зростання ВВП буде близько 0,6%.

Однак у випадку продовження зовнішнього тиску і збереження обсягів відтоку капіталу, зниження ВВП може бути вагомішим, припускають аналітики.

Аналогічний прогноз дає і президент Сбербанку Росії Герман Греф, а також банк HSBC, який знизив прогноз зростання російської економіки в 2014 році з 2% до 0,6%.

За оцінками аналітиків, фундаментальна причина кризових явищ в РФ - зменшення впливу монетарного стимулу на економіку.

«Якщо раніше уряд орієнтувався на подвоєння ВВП через постійне збільшення грошової маси, то до теперішнього часу ця політика втратила ефективність, оскільки в роботі бізнесу збільшився фактор тінізації, «відкатів» і «схем», - додають у групі "Da Vinci AG".

Також, експерти відзначають, що швидке знецінення російської національної валюти в січні-лютому несе в собі ризик переходу до більш високої інфляції, яка, очевидно, за підсумками року складе 5,2-5,5%.