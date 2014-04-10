Парламент збільшив надходження митних платежів до бюджету

Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до Митного кодексу України (щодо удосконалення окремих положень) (№4646).

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту за основу і в цілому проголосував 271 депутат з 298, зареєстрованих у сесійній залі.

Як наголошують у пояснювальній записці, основною метою даного закону є збільшення надходжень митних платежів до бюджету, встановлення рівності громадян, які ввозять товари на митну територію України, імплементація норм Регламенту Ради (ЄС) №1186/2009.

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Зокрема, в Митному кодексі встановлено неоподатковуваний митом імпорт товарів для юридичних і фізичних осіб на рівні 150 євро.

