В Україні знизився індекс ділових очікувань

Індекс ділових очікувань керівників підприємств України у 1-му кварталі 2014 року знизився на 6,9 п.п. - до 104,5% з 111,4% у 4-му кварталі 2013 року, повідомив Національний банк України на офіційному сайті.

«Респонденти погіршили оцінки поточного фінансово-економічного стану своїх підприємств, і другий квартал поспіль оцінили його негативно. У 1-му кварталі 2014 р. респонденти відзначили зниження рівня залишків готової продукції власного виробництва порівняно з попереднім кварталом. Інтенсивність використання виробничих потужностей збільшилася», - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, респонденти значно знизили оцінки перспектив розвитку своїх підприємств в наступні 12 місяців за більшістю напрямків ділової активності.

Інфляційні очікування респондентів підвищувалися другий квартал поспіль: більше половини респондентів прогнозує, що зростання цін на товари і послуги в наступні 12 місяців не перевищить 7,5%.

«Основним чинником, який зумовить підвищення споживчих цін, респонденти вперше за час проведення опитувань назвали обмінний курс (71,4% відповідей), важливим чинником продовжують вважати зростання витрат на виробництво (53,3% відповідей)», - зазначається у повідомленні, при цьому, за оцінкою НБУ, девальваційні очікування посилилися: переважна більшість респондентів (70,7%) очікують, що курс перевищить значення 9 грн/дол.

За даними регулятора, опитані керівники продовжують чекати на зростання потреби у позикових коштах у наступні три місяці.

«Частка респондентів, які вже користуються банківськими кредитами, збільшилася, а частка тих, які планують брати банківські кредити надалі, дещо зменшилася» - зазначається у повідомленні.

При цьому переважна частка респондентів планують брати кредити у гривні - 84,5% .

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Як повідомляв УНІАН, індекс ділових очікувань керівників підприємств України у 4-му кварталі 2013 року знизився на 2,4 п.п. - до 111,4%. Згідно опитуванню, поточний фінансово-економічний стан своїх підприємств як хороше оцінили 16,6% опитаних керівників, як задовільний - 65,7%, як поганий - 17,8%. При цьому поліпшення фінансового стану підприємств протягом найближчого року очікують 29,5% респондентів, і лише 13,6% припускають його погіршення.