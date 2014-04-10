Гривня може девальвувати до непередбачуваного рівня - експерти

"При відсутності реакції НБУ і грошей МВФ падіння гривні можливо до будь-якого рівня", - сказав у коментарі УНІАН начальник відділу аналізу і досліджень "Райффайзен Банку Аваль" Дмитро Сологуб.

На його думку, економічні показники на зниження курсу не впливають, і гривня девальвує на панічних очікуваннях.

“За нашими оцінками, якщо брати до уваги фундаментальні показники економіки, то курс не повинен бути вище 10,50-11,50. Чи повернеться він до таких значень - складно сказати - все залежить від політики НБУ", - відзначає банкір.

На думку Сологуба, враховуючи, що ресурси МВФ повинні надійти в Україну вже через пару тижнів, а за ними і кошти спонсорів, було б доцільним підтримати курс з допомогою інтервенцій зараз.

"Беручи до уваги низькі обсяги ринку на даний момент, НБУ не доведеться витрачати так багато валюти на підтримку курсу", - підкреслив він.

Як зазначив керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман, девальвацію гривні можна зупинити введенням обмежень на дострокове зняття гривневих депозитів, а також інших обмежень на гривню. "Однак поки Нацбанк не виявляв бажання піти на такі непопулярні кроки", - написав Він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У той же час експерт зазначив, що шанси утримати курс біля 12-12,5 грн/дол. все ще є.

"Але якщо НБУ буде потурати, а МВФ - "гальмувати", то межа повзучої девальвації я поки назвати не можу", - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в Україні негативно вплинула на банківську систему. Загальний обсяг депозитів у національній валюті в лютому знизився на 5,1% - до 392,0 млрд грн, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) - на 5,8%, до 28,5 млрд дол. Одночасно триває знецінення національної валюти, і станом на 10 квітня вартість долара США на міжбанківському ринку України досягла 13,20 грн/дол.

За словами директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, рада директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду планує розглянути і остаточно затвердити дворічну програму кредитування економіки України обсягом близько 14-18 млрд дол. в кінці квітня - початку травня.



