У 2014 році економіку Росії очікує повномасштабна криза - аналітики

Про це сказано в звіті, підготовленому аналітичною групою "Da Vinci AG".

Аналітики відзначають, що прояв кризових процесів у російській економіці став очевидним за підсумками 2012 року, давши підстави стверджувати про їхню системність.

У 2013 році темпи зростання російської економіки також залишалися невисокими. Насамперед, знижувалися темпи зростання реальної заробітної плати і реальних доходів населення. Прискорення економік розвинутих країн в другому півріччі ніяк не вплинуло на динаміку російської економіки.

Федеральний бюджет, який скоротив усі несоціальні витрати на 5%, перекладає частину зобов'язань на наступні роки через дефіцит засобів.

«Оскільки Мінфін РФ зіткнувся з недоотриманням доходів за підсумками 2013 року, він направив на покриття дефіциту нафтогазові доходи в сумі 900 млрд руб, які підлягали зарахуванню в резервний фонд. Ще близько 1 трлн руб. недоотримали регіони: надходження податку на прибуток замість планового зростання на 12-15% впали на 15%. При цьому регіональні бюджети на 2014 рік зверстані виходячи з росту надходжень податку на прибуток на 15%, федеральний - виходячи зі зростання економіки на 3% і ціни на нафту 101 дол. за барель», - відзначають експерти.

Аналітики додають, що незважаючи на скорочення попиту на кредити з боку підприємств, ресурси залишаються дорогими, стимулюючи банки до кредитування домогосподарств. Жорсткі дії ЦБ змушують банки нарощувати подушку ліквідності, а населення - забирати депозити. За оцінками представників російської банківської системи, погіршення економічної ситуації ще більше погіршить якість активів на банківських балансах, запустивши другу хвилю «скорочень» в секторі.

У результаті в 2014 році економіку Росії очікує повномасштабна криза, яка за своїми масштабами буде все-таки менша, ніж криза 2008-2009 рр., прогнозують у "Da Vinci AG".

У групі відзначають, що сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура і рекордно високі ціни на основні експортні товари, які забезпечують понад 70% бюджетних доходів Росії та понад 85% припливу валютної виручки, не змогли переламати негативний тиск з боку структурних перекосів в економіці та низької якості державного управління.

Нагадаємо, 8 квітня Міністерство економічного розвитку РФ знизило прогноз зростання ВВП в Росії в 2014 році з 2,5 до 1,1%. При цьому заступник голови Мінекономрозвитку Андрій Клепач зазначив, що такі темпи зростання вдасться забезпечити лише в тому випадку, якщо держава буде приймати заходи з підтримки кон'юнктури. В іншому випадку зростання ВВП знизиться до 0,5%.

За словами Клепача, ці прогнози не враховують «шокові сценарії, пов'язані з санкціями, з якимись серйозними катаклізмами в світовій економіці». Заступник міністра також зазначив, що прогноз зі зростання економіки на 2014 рік знижено у зв'язку зі збільшенням відтоку капіталу за кордон, так зі скороченням експорту вуглеводнів в ЄС і в Україну.

