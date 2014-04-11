Міністри фінансів країн G7 обговорили пакет фінансової допомоги Україні

Міністри фінансів країн "великої сімки" на зустрічі у Вашингтоні обговорили пакет фінансової допомоги Україні.

Як повідомляє «Німецька хвиля», міністри фінансів і голови емісійних банків семи провідних індустріальних країн обговорили кризу в Україні і її можливі наслідки для світової економіки.

У заяві, оприлюдненій за підсумками зустрічі 10 квітня, наголошується, що серед іншого "обговорювалася ситуація в Україні, фінансові потреби цієї країни і можливі дії світової спільноти".

Конкретно йшлося про виділення Україні пакету допомоги у розмірі 18 млрд доларів впродовж двох років та ряд інших заходів. Ця тема знову обговорюватиметься на весняній сесії Міжнародного валютного фонду, що починається 11 квітня, зазначає агентство Reuters.

У ході зустрічі міністр фінансів США Джейкоб Лью знову попередив Москву, що у разі подальшого загострення кризи навколо України проти Росії можуть бути застосовані "додаткові серйозні санкції".