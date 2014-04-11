Долар продовжує бити рекорди - п'ятниця відкрилася позначкою в 13,5 грн

У п'ятницю, 11 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 13,0000/13,5000 грн/дол.

Як повідомляє "Інтербізнесконсалтинг", котирування по євро-гривні пішли вгору - 18,0635/18,7610 грн/євро.

Ціни на російську валюту піднялися - 0,3647/0,3788 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,3896/98 (четвер - 1,3852/54).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 10 квітня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 12,9000/13,2000 грн/дол. проти 12,4000/13,0000 грн/дол. на 12:00.

Котирування гривні щодо євро до закриття торгів знизилися до 17,8855/18,3075 грн/євро проти 17,1845/18,0225 грн/євро, на 12:00.

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