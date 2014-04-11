Грошова маса в березні зросла на 1%, монетарна база - на 6,9%

В Україні у березні поточного року порівняно з попереднім місяцем грошова маса зросла на 1% - до 943,2 млрд грн, монетарна база - на 6,9%, до 329,7 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.



«Обсяг монетарної бази у березні зріс на 1% (з початку року – на 3,8%) – до 943,2 млрд грн. Монетарна база за цей період зросла на 6,9% (з початку року – на 7,4%) – до 329,7 млрд грн», – йдеться у повідомленні НБУ.

Згідно з повідомленням, у березні обсяг готівки поза банками збільшився на 6,1% (з початку року - на 12,9%) - до 268,5 млрд грн.

Національний банк зазначає, що грошово-кредитний ринок у березні залишався під впливом суспільно-політичного напруження в країні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у лютому поточного року порівняно з попереднім місяцем грошова маса зросла на 4,4% - до 933,5 млрд грн, монетарна база - на 4,7%, до 308,6 млрд грн.

У 2013 році НБУ прискорив випуск грошей в обіг у 3,4 разу - до 307,2 млрд грн. Приріст монетарної бази за 2013 рік становив 51,918 млрд грн, що в 3,4 разу перевищує показник приросту монетарної бази за 2012 рік. Грошова маса за цей період зросла на 17,2% - до 906,3 млрд грн.