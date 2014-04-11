У Нацбанку розповіли, на скільки і чому скоротилися депозити

Обсяг депозитів в українських банках у березні поточного року знизився на 3,2%, до 379,5 млрд грн у національній валюті та на 7,1%, до 26,5 млрд дол. в іноземній валюті, повідомляється на сайті Національного банку України.

Нацбанк зазначив, що грошово-кредитний ринок у березні продовжував відчувати вплив суспільно-політичної напруги в країні, але темпи відтоку коштів у національній валюті з депозитних рахунків банків сповільнилися.

Зокрема, обсяг депозитів у національній валюті в березні знизився на 3,2% - до 379,5 млрд грн (з початку року - на 10,1%). У тому числі депозити фізичних осіб знизилися на 5,3% (з початку року - на 12,8%) - до 221,2 млрд грн, юридичних осіб - на 0,2% (з початку року - на 6,2%) - до 158,3 млрд грн.

Обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) в березні знизився на 7,1% (з початку року - на 14,0%) - до 26,5 млрд дол. У тому числі депозити фізичних осіб знизилися на 6,4% (з початку року - на 13,7%) - до 19,8 млрд дол., юридичних осіб - на 9,0% (з початку року - на 15,0%) - до 6,6 млрд дол.

Скорочення банківських депозитів супроводжувалося зростанням обсягу готівки поза банками - на 6,1% (з початку року - на 12,9%) - до 268,5 млрд грн.

Також повідомляється, що залишки за кредитами в національній валюті в березні знизилися на 1,1% (з початку року - на 2,9%) - до 579,6 млрд грн. У тому числі кредити юридичних осіб знизилися на 1,1% (з початку року - на 3,6 %) - до 458,1 млрд грн, фізичних осіб - на 1,2% (з початку року - на 0,3%) - до 121,4 млрд грн.

Залишки за кредитами в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) в березні знизилися на 1,2% (з початку року - на 1,3%) - до 38,0 млрд дол. У тому числі кредити фізичних осіб знизилися на 2,0% (з початку року - на 5,4 %) - до 7,9 млрд дол., юридичних осіб - на 1,0% (з початку року - на 0,2 %) - до 30,1 млрд дол.

Нацбанк повідомляє, що в березні відбулося зниження вартості ресурсів майже на всіх сегментах ринку. Середньозважена ставка за кредитами фізичним і юридичним особам у березні порівняно з лютим знизилася до 19,69% з 20,44% у національній валюті, і до 8,56% до 9,05% в іноземній валюті. Середньозважена ставка за депозитами за цей період знизилася до 12,18% з 14,14% в національній валюті, в той час як трохи зросла, до 6,65% до 6,52%, в іноземній валюті.

Читайте такожМінфін назвав технічною помилкою введення податку на депозити з 1 квітня

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг депозитів у національній валюті в лютому знизився на 5,1% - до 392,0 млрд грн, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) - на 5,8%, до 28,5 млрд дол.