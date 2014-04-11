ЄС перерахував Україні 19 млн євро на управління кордоном та екологію

З них 14,775 млн євро буде спрямовано на покращення управління державним кордоном, а 4,3 млн євро – на покращення управління у сфері охорони довкілля.

Про це УНІАН повідомили у Представництві ЄС в Україні.

Зазначені платежі ЄС здійснює за результатами, досягнутими Україною в реалізації відповідних державних стратегій, згідно з оцінкою Європейської Комісії у відповідності до умов, заздалегідь узгоджених ЄС та урядом України в рамках Угоди про фінансування, підписаної в 2011 році.

Як зазначається в повідомленні, оцінка Єврокомісії засвідчила, що в реалізації програми Секторальної бюджетної підтримки в екологічній сфері Україна виконала п’ять у мов (індикаторів ходу виконання програми) із дев’яти. Серед них: розробка регіональних програм захисту довкілля, або спрощення екологічної дозвільної системи. Деякі індикатори, зокрема модернізація інфраструктури управління відходами, або стабілізація ситуації із викидами забруднюючих речовин та парникових газів, не було виконано в об’ємах, узгоджених в рамках Угоди. Таким чином було здійснено виплату 4,3 із загалом передбачених 10 млн євро.

Оцінка виконання підтвердила, що Україна повністю або частково виконала сім із одинадцяти особливих умов в рамках програми управління державним кордоном. Серед них – створення системи електронної митниці, і скорочення на 20% часу очікування при перетині кордону. Деякі індикатори, як то зменшення рівня корупції, поступ в демаркації кордону, або створення телекомунікаційних та онлайн мереж зв’язку між прикордонними та митними службами, виконано не було. Таким чином було здійснено виплату 9,75 із передбачених 17 млн. євро в рамках першого варіативного, та 5 млн. євро – в рамках другого фіксованого траншу.

Як зазначив Ендрю Расбаш, керівник програм співробітництва Представництва Європейського Союзу в Україні: "Ці дуже вчасно здійснені платежі є частиною поточного співробітництва ЄС та України. Самі суми відображають хід виконання реформ за попередні роки. Відносно невелика сума, яку було сплачено (13 млн євро було "втрачено"), свідчить про те, що узгоджені цілі секторальних реформ були в значній мірі не виконані".

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Як зазначили у Представництві, зазвичай Єврокомісія надає бюджетну підтримку, використовуючи поєднання фіксованих (загальних) траншів, пов’язаних із виконанням критеріїв прийнятності, і варіативних (особливих) траншів, які також пов’язані із прогресом у виконанні узгоджених цілей в сфері, наприклад, охорони здоров’я, освіти, чи управління державними фінансами.

Бюджетна підтримка передбачає наявність політичного діалогу, здійснення переказів фінансових коштів до казначейства країни-партнера, проведення оцінки виконання індикаторів та розбудови відповідних спроможностей, що базуються на партнерських відносинах та взаємній звітності.