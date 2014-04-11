Євро на міжбанку рвонув угору і встановив новий рекорд - 19,16 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,0000/13,5000 грн/дол., до 12:00 ціни піднялися 13,4000/13,8000 грн/дол.

Як повідомляє "Інтербізнесконсалтинг", ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 18,0635/18,7610 грн/євро, до 12:00 ціни пішли вгору 18,6040/19,1655 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3647/0,3788, до 12:00 ціни зросли 0,3762/0,3874 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль підвищився, і до 12:00 встановився на рівні 35.5825 (+0.0720).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3896/98, змінюючись у досить вузькому коридорі.