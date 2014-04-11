Євро на міжбанку рвонув угору і встановив новий рекорд - 19,16 грн
12:07, 11 квітня 2014Фінанси
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Долар також продовжує впевнене зростання - 13,80 грн
Євро на міжбанку рвонув угору і встановив новий рекорд - 19,16 грн
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,0000/13,5000 грн/дол., до 12:00 ціни піднялися 13,4000/13,8000 грн/дол.
Як повідомляє "Інтербізнесконсалтинг", ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 18,0635/18,7610 грн/євро, до 12:00 ціни пішли вгору 18,6040/19,1655 грн/євро.
Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3647/0,3788, до 12:00 ціни зросли 0,3762/0,3874 грн/рубль.
У Росії курс долар-рубль підвищився, і до 12:00 встановився на рівні 35.5825 (+0.0720).
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3896/98, змінюючись у досить вузькому коридорі.
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