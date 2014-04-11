Платникам податків Криму пропонують залишитися в правовому полі України

З метою вирішення проблемних питань та ситуацій, які виникають у платників податків АР Крим Міністерством доходів і зборів України створено робочу групу по координації дяльності Головного Управління Міндоходів в АР Крим та м. Севастополі.

Її Голова Олександр Кондрашов виступив із ініціативою щодо зменшення відповідальності платників податків півострова або тих хто здійснив перереєстрацію з АР Крим за несвоєчасну подачу звітності і прострочену сплату податкових зобов’язань та інших обов’язкових платежів .

Так зокрема, для платників податків АР Крим а також тих платників, які змінили місцезнаходження з АР Крим на іншу територію України штрафні санкції за несвоєчасне подання звітності і прострочену сплату податкових зобов’язань та інших обов’язкових платежів з 1 березня 2014 до кінця 2014 застосовуються в розмірі 1 гривня, за умови сплати даних зобов’язань та подання звітності.

Таким чином платникам податків АР Крим пропонують залишитись діяти в правовому полі України.

Визначитись Кондрашов пропонує і всім податківцям Півострова щодо їхнього майбутнього як держслужбовців України – або звільнитись, або через відповідні заяви продовжити роботу. Більш докладно про такі прцедури буде повідомлено на офіційному сайті Міністерства Доходів і Зборів України.