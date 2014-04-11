За даними нелегітимного уряду Криму, на півострові в обігу вже 10 млрд рублів

Про це повідомив перший віце-прем'єр Ради міністрів самопроголошеної Республіки Крим Рустам Теміргалієв журналістам у п'ятницю в Сімферополі.

«Зараз у нас ведеться робота із збільшення рублевої грошової маси в обігу. Загальна сума російських рублів у Криму перевищує 10 мільярдів. Починаються поступове витіснення української гривні», - сказав чиновник.

За його словами, жителі Криму скаржаться, що рублів поки що недостатньо. «Повірте, влада півострова щодня, щогодини цим займається», - сказав Теміргалієв.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% від тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

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17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про приймання Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта із статусом республіки.

18 березня у Кремлі був підписаний так званий «договір» про приймання до складу РФ Криму і Севастополя.

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Незаконно уряд заявив, що офіційною валютою півострова вже є рубль, а гривня перебуватиме в обігу до кінця 2015 року. З кінця березня на ринках, у магазинах і кафе почали виставляти цінники і ціни в двох валютах: гривні і російських рублях. Пенсіонерам вже видають пенсії в рублях за курсом.

11 квітня невизнана Україною і більшістю країн світу Республіка Крим ухвалила Конституцію, в якій сказано, що Республіка Крим є демократичною правовою державою у складі Росії.