Долар в обмінниках підбирається до 14 гривень, євро перевалив за 19

В обмінних пунктах України стрімко росте долар і євро. Середній курс долара в обмінниках зріс у продажу на 1,39 грн - до 13,70 грн/дол., а євро на 2,09 грн - до 19,27 грн/євро.

Зокрема, курс купівлі долара сьогодні становить 12,00-12,70 грн за долл.(11,40-11,85 - вчора), а продажу - 13,30-14,00 (12,25-12,70 - вчора). Середній курс покупки долара становить 12,5222 (11,7823 - вчора), продажу - 13,7056 (12,3153 - вчора) грн за долар.

Євро купують по 16,50-17,80 (15,40-16,50 - вчора), а продають - по 18,60-19,65 грн за євро (16,95-17,50 - вчора). Середній курс купівлі євро становить 17,4278 (16,2509 - вчора), продажу - 19,2778 (17,1853 - вчора) грн за євро.

Вартість російського рубля на купівлі становить 3,30-3,5 (3,10-3,26 - вчора), на продажу - 3,465-3,9 (3,35-3,540 - вчора) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля становить 3,381 (3,197 - вчора), продажу - 3,659 (3,481 - вчора) грн за 10 рублів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанку долар і євро продовжують рекордно зростати. На 12:00 котирування долара піднялися до 13,4000/13,8000 грн/дол., євро - 18,6040/19,1655 грн/євро.