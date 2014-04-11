Росіяни забирають гроші з банків і купують валюту

Анексія Росією Криму, економічні санкції США і ЄС щодо РФ, нестійкість рубля, - все це призвело до відтоку капіталів з російських банків. Вклади фізосіб скоротилися в березні на 2%. Загальний обсяг коштів клієнтів зменшився минулого місяця на 0,9%, повідомляє Банк Росії, передає Вести.Экономика. На 1 березня обсяг вкладів фізосіб в російських банках склав 16,91 трлн руб.

Останній раз відтік вкладів спостерігався під час кризи 2008 року. Тоді обсяг вкладів фізосіб в банках скоротився на 1%, у тому числі в жовтні 2008 р. - на 6%, у вересні - на 1,5%. Вклади населення в Ощадбанку, на який припадає майже половина ринку, зменшилися в березні на 68 млрд руб.

У I кварталі попит населення на готівкову іноземну валюту зріс на $19,6 млрд, у той час як в I кварталі 2013 р. - скоротився на $1,9 млрд.

Обсяг кредитування юросіб збільшився в березні на 1,8% проти 1,2% у лютому, обсяг кредитування фізосіб - на 1,3% проти 1,2% у лютому. Сукупний обсяг корпоративних і роздрібних кредитів зріс у березні на 1,7%.

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Прострочена заборгованість за корпоративними кредитами збільшилася в березні на 1,3%, за роздрібними кредитами - на 1,7%, проте частка прострочення за корпоративними і роздрібними кредитами залишилася на рівні 4,2% і 4,9% відповідно.

Обсяг коштів кредитних організацій на рахунках в Банку Росії збільшився в березні на 37,2%. Обсяг міжбанківських кредитів, наданих банкам-нерезидентам, скоротився на 20,5%.

Обсяг депозитів юросіб (без обліку кредитних організацій) в російських банках збільшився в березні на 0,1%. Обсяг коштів, залучених від Банку Росії, збільшився минулого місяця на 18,5%, обсяг депозитів Федерального казначейства - на 26,6%. У підсумку частка коштів, залучених від Банку Росії, зросла в пасивах банків з 6,7% до 7,9%.

У I кварталі російські банки отримали 233 млрд руб. прибутку, що на 2,5% менше показника в I кварталі 2013 р.

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