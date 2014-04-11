НБУ за місяць збільшив рефінансування банків до 32,3 млрд гривень

Національний банк України у березні 2014 року порівняно з лютим збільшив обсяг рефінансування банків на 44,8% - до 32,3 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

«Обсяг рефінансування банків Національним банком України у березні становив 32,3 млрд грн (з початку року - 63,1 млрд грн)», - йдеться у повідомленні регулятора.

Згідно з повідомленням, середньозважена процентна ставка за цими операціями за березень становила 15,66% річних (з початку року - 12,62% річних).

Обсяг операцій з мобілізації коштів, що проводяться регулятором з метою абсорбування ліквідності, у березні порівняно з лютим збільшився у 5 разів і становив 111,9 млрд грн (з початку року - 229,0 млрд грн). Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації коштів у березні становила 1,93% (з початку року - 1,97% річних).

Обсяг коррахунків банків у Національному банку України у березні збільшився на 17,5% (з початку року зменшився на 4,3%) - до 31,6 млрд грн.

За даними НБУ, середньозважена вартість кредитів на міжбанківському кредитному ринку в національній валюті збільшилася до 15,53% (з 7,49% у січні 2014 року).

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Як повідомляв УНІАН, обсяг рефінансування банків Національним банком України у лютому становив 22,3 млрд грн (з початку року - 30,7 млрд грн). Середньозважена процентна ставка за цими операціями становила 10,41% річних. Обсяг кореспондентських рахунків українських банків у лютому 2014 року зріс на 9,1% - до 26,9 млрд грн.