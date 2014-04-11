Нацбанк несподівано підвищив офіційний курс гривні до долара

Національний банк України підвищив офіційний курс гривні до долара, після зниження протягом трьох тижнів з 20 березня.

Із 11 квітня курс становить 1256.9123 грн за 100 доларів.

10 квітня він упав до рекордного мінімуму і станновив 1261.7898 грн за 100 доларів.

Офіційний курс гривні до євро на 11 квітня піднявся до 1742.9603 грн за 100 євро, до російського рубля - зріс до 3.5348 за 10 рублів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривні щодня після полудня на поточний робочий день, і він буде діяти до наступного перегляду.

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«Національний банк планує встановлювати та оприлюднювати офіційний курс гривні кожен робочий день після 12:00, - цитує прес-служба директора генерального департаменту грошово-кредитної політики Олену Щербакову. - Це цілком відповідає сучасним міжнародним тенденціям і практиці роботи провідних центральних банків світу».

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти наступного дня після дня їх затвердження.