Попит на валюту в Україні порівняно з минулим роком зріс учетверо

Чиста купівля (перевищення попиту над пропозицією) готівкової валюти населенням у березні 2014 року становила 357,6 млн дол., що у 2,2 рази менше показника лютого 2014 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

У березні обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 1,576 млрд дол. (в еквіваленті), зокрема банки купили у населення валюти на 609,4 млн дол., продали - на 967 млн дол.

Водночас, за підсумками січня-березня чиста купівля валюти населенням становила 1,799 млрд дол. (в еквіваленті), що у 4 рази вище показника чистої купівлі населенням валюти за аналогічний період минулого року (426,9 млн дол. у еквіваленті).

Також повідомляється, що банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) в березні скоротилися на 1,317 млрд дол. і станом на 1 квітня 2014 року становили 19,539 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, чиста купівля (перевищення попиту над пропозицією) готівкової валюти населенням у лютому 2014 року становила 782,5 млн дол., що на 18,8% більше показника січня 2014 року

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 квітня 2014 року становили 15,080 млрд дол., що на 2,47%, або на 382 млн дол., менше показника на 1 березня в 15,462 млрд дол.