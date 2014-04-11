Гривня на міжбанку зміцнилася до долара на 50 копійок - до 13,30

У п'ятницю, 11 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара зміцнилися на 50 копійок - до 13,0000/13,3000 грн/дол. грн/дол. проти 13,4000/13,8000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на закриття торгів зросли до 18,0320/18,4540 грн/євро проти 18,6040/19,1655 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3875/1,3905.

Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів встановилися на рівні 0,3762/0,3846 грн/рубль проти 0,3762/0,3874 грн/рубль на 12:00. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,6580 (+0.1475).

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 10 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 12,9000/13,2000 грн/дол., щодо євро - на рівні 17,8855/18,3075 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,3543/0,3655 грн/рубль.